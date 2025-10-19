A început cel mai aşteptat pelerinaj din zona Munteniei, la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Anul acesta credincioşii vor avea la dispoziţie 10 zile să se închine la raclă, iar primii pelerini au sosit chiar de dimineaţă la Catedrala Patriarhală. Anul acesta, este un program cu atât mai special cu cât duminica viitoare se va sfinţi Catedrala Mântuirii Neamului, de Sfântul Dumitru.

Sănătate, bucurii şi pace - pentru asta s-au rugat primii credincioşi care au trecut pe la raclele cu Sfintele Moaşte astăzi, în prima zi de pelerinaj de la Patriarhie.

"În fiecare an venim! Fata mea e născută de Sfântul Dumitru şi venim să-i mulţumim, de fiecare dată. Sfântul îţi ocroteşte viaţa".

"Linişte în ţară, pentru bucuria familiei!"

"Pentru sănătatea mea, să învăţ mai bine la şcoală şi pentru părinţi, să fiu mai cuminte!", spun pelerinii.

Procesiunea Calea Sfinţilor va avea loc pe data de 23 octombrie, joi, dar până atunci, credincioşii sunt aşteptaţi să se aşeze la rând, pentru a se închina la Sfintele Moaşte, în pridvorul catedralei. În primele patru zile, credincioşii se vor putea închina de la orele 7 până la miezul nopţii. Joi, procesiunea sfinţilor, care va începe la amiază, va avea două rute. Moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou şi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie vor pleca de la Catedrala.

Patriarhală pe Bulevardul Regina Maria. Moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântului Ierarh Nectarie şi Sfântului Iacob de la Neamţ vor fi duse pe strada Bibescu Vodă. Cele două coloane de pelerini se vor întâlni la baza dealului Patriarhiei, unde vor fi întâmpinate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântare. Mai apoi, Sfintele Moaşte vor fi aşezate spre închinare în Baldachinul Sfinţilor, de pe Colina Patriarhiei.

"Pentru ziua de 27 octombrie, ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, vom avea slujba Sfintei Liturghii la Altarul de vară, care va fi condusă de sanctitatea Sa, Bartolomeu Întâi, patriarhul ecumenic, împreună cu Preafericitul Patriarh Daniel, membrii sfântului sinod ai Bisericii Ortodoxe Române şi un sobor de preoţi şi diaconi", spune preotul Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia.

După această slujbă, oamenii se vor putea închina zi şi noapte la raclele sfinţilor până pe 29 octombrie.

Sfintele Moaşte vor fi reaşezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

