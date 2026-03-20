Sfârşit cumplit pentru un bărbat de 44 de ani din localitatea argeşeană Bascov. Acesta a murit prins sub pământul căzut peste el în timpul unei lucrări. Omul a intrat într-un șant ca să ridice un bolovan căzut pe o conductă, moment în care malul de pământ s-a prăbuşit peste el. Intervenția a durat zeci de minute.

Echipa de muncitori din Craiova lucra de mai multe zile la extinderea rețelei de canalizare din localitatea argeşeană Bascov. Ieri, sub ochii colegilor, bărbatul în vârstă de 44 de ani a coborât într-un șanț, ca să ridice un bolovan căzut pe o conductă. Într-o fracţiune de secundă, malul înalt de pământ a căzut peste el.

"A căzut o ţeavă, o piatră pe ţeavă şi s-a dus să ia piatra. Am strigat la el să plece... Este un caz şocant, a murit în faţa mea", povesteşte colegul victimei.

"Probabil că nu a avut protecţie, s-a surpat malul. S-a săpat la o adâncime pozată în subteran conducta, am înţeles la vreo 3 metri şi jumătate şi probabil că a venit aşa un mal de pământ peste lucrătorul care lucrează aici", spune Gheorghe Stancu, primar Bascov.

Bărbatul nu a mai avut nicio şansă să iasă de unul singur, după ce a fost prins aproape până la gât. Îngroziţi, martorii au sunat imediat la 112.

"Iniţial mai mişca şi încerca să vorbească. Între timp, uşor uşor pământul s-a lăsat mai jos şi l-a acoperit total", spune Gheorghe Stancu, primar Bascov.

Salvatorii au dus o luptă contracronometru pentru a-l salva, misiunea fiind una extrem de dificilă. Din cauza instabilităţii pământului, aceşti au fost nevoiţi să acţioneze protejați de cuvele unor excavatoare. Din păcate, deznodământul a fost unul tragic.

"Colegii noştri au acţionat mai bine de trei ore pentru degajarea persoanei repective, însă din păcate, în urma extragerii nu s-a putut face nimic pentru aceasta, fiind declarată decedată", spune Isabela Petre, ISU Argeş.

"Aşa de bine au lucrat şi îngrijit. Mă doare sufletul de orice om. Şi îi ştiu chiar pe băieţii ăştia care era în canal şi aşezau capacele, nişte băieţi extraordinari", spune un coleg.

Acum au fost deschise atât o anchetă penală, cât și una a inspectorilor de muncă.

Mariana Zaharia

