Pe 31 martie, la Ateneul Român, va avea loc primul Shero Talk cu public, un eveniment dedicat conștientizării fenomenului violenței domestice. Întâlnirea este programată de la ora 19:00 și va include un dialog cu părintele Vasile Ioana despre formele de violență din societate, inclusiv cele justificate în mod eronat prin iubire.

Tema dezbaterii vizează un fenomen care a făcut zeci de victime în rândul femeilor și copiilor doar în ultimul an. Deși violența domestică este sancționată de lege, aceasta rămâne, în multe cazuri, tolerată sau ignorată la nivel social, manifestându-se inclusiv prin comportamente, cuvinte sau atitudini aparent banale.

Pantofi roșii, simbol al victimelor violenței

În aceeași zi, începând cu ora 15:00, pe treptele Ateneului Român va avea loc o acțiune simbolică. Participanții sunt invitați să așeze pantofi roșii în memoria victimelor violenței domestice.

Gestul este dedicat femeilor și copiilor care și-au pierdut viața, dar și celor ale căror suferințe nu au fost auzite la timp. Pantofii roșii reprezintă un simbol al vieților pierdute și un apel public pentru stoparea acestor abuzuri.

Singura șansă de schimbare e să rostim adevărul și să-l numim pe nume. Te aştept, pe 31 martie, la Ateneul Român.

