Şi-au făcut operaţii estetice de zeci de mii de lei, iar apoi au plecat fără să mai plătească

Două femei din Capitală au fost reţinute de poliţişti după ce au făcut mai multe intervenţii estetice la o clinică privată din Sectorul 6 şi au plecat fără să achite serviciile. Prejudiciul depăşeşte 21.000 de lei, iar anchetatorii spun că cele două ştiau dinainte că nu vor putea plăti tratamentele.

Poliția Capitalei informează că două femei, cu vârste de 34 și 36 de ani, sunt cercetate într-un dosar penal pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.

În 17 octombrie 2025, Secția 20 Poliție a fost sesizată de către reprezentantul unei clinici medicale, cu punct de lucru în Sectorul 6, cu privire la faptul că două persoane ar fi achiziționat mai multe proceduri estetice și nu ar fi achitat contravaloarea acestora, prejudiciul cauzat fiind de peste 21.400 de lei.

În urma cercetărilor s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de cele două femei.

Tratamente de mii de lei, făcute cu bună ştiinţă că nu pot fi plătite

Acestea ar fi cumpărat intervenții faciale minim invazive în cadrul clinicii medicale respective, cunoscând că nu vor putea plăti costurile aferente acestora.

Surse din anchetă au declarat că cele două femeie au fost la o clinică din Sectorul 6, unde au făcut mai multe tratamente estetice și au plecat fără să plătească. Prima femeie a făcut un tratament cu acid hialuronic de 6.300 lei, skinbooster facial de 1.450 de lei, un tratament cu toxină botulinică de 900 lei, tratamente biostimulate de 4.500 lei și un tratament pentru buze de 1.000 lei. Cea de-a doua a făcut: tratament cu toxină botulinică în valoare de 1000 de lei, tratament cu acid hialuronic de 4.000 de lei, skinbooster de 1.400 lei și tratament pentru buze în valoare de 900 lei.

Cele două femei au fost audiate și reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propuneri legale.

