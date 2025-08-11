O şicanare în trafic a dat naştere unui scandal în toată regula în Galaţi. Acolo camera de bord a unui şofer de 20 de ani a surprins momentul în care un influent om de afaceri, cu mai multe dosare penale la activ, încalcă regulile de circulaţie, iar apoi devine agresiv - verbal şi fizic.

Șicanare în trafic la Galați: Om de afaceri cu dosare penale, agresiv cu o persoană care suferă de nanism

Tânărul avea montată pe maşină o cameră de bord care a surprins întreaga scenă. Mai întâi pe filmare se vede cum celălalt şofer conduce haotic şi încalcă mai multe reguli de circulaţie. La un moment dat, acesta îi taie calea tânărului iar acesta claxonează pentru a evita un impact.

La scurt timp, şoferul din celălalt autoturism opreşte, coboară din maşină şi vine până la autoturismul tânărului. Atunci îl agresează fizic şi verbal şi abia apoi continuă drumul. În cele din urmă, tânărul a mers la poliţie cu toate aceste filmări şi a făcut o plângere.

Agresorul este un cunoscut om de afaceri din zonă care mai are şi alte dosare penale iar acum se fac verificări şi în acest caz. Victima, o persoană care suferă de nanism.

