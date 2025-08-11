Antena Meniu Search
Şoferul care a făcut prăpăd pe un pod din Timişoara, arestat. A fost la un pas să cadă cu maşina în Bega

Un accident provocat intenţionat, pe un pod din centrul Timişoarei, l-a trimis pe şoferul vinovat direct în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro. Tânărul de 22 de ani este acuzat de vătămare corporală, distrugere şi tulburarea ordinii publice.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 13:10
Şoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

"Faţă de tânărul de 22 de ani, a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile", a anunţat IGPR, luni.

Încă de sâmbătă, când a avut loc accidentul, martorii spuneau că acesta ar fi fost rezultatul unei răfuieli între familiile de romi.

Accidentul, cauzat de o răfuială între clanuri

Accidentul a avut loc pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara, aflat în apropierea Catedralei Mitropolitane din centrul oraşului. Una dintre maşini a pătruns pe contrasens, a lovit o altă maşină, apoi s-a oprit după ce a rupt balustrada podului, fiind la un pas să cadă în râul Bega.

Acolo au intervenit imediat poliţiştii, dar şi jandarmii, având în vedere că pe pod s-au adunat mai mulţi bărbaţi de etnie romă.

Într-una dintre maşini, poliţiştii au găsit arme albe.

În urma accidentului, unul dintre şoferi şi un pieton au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

