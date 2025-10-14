A dat vina pe frâne pentru că a omorât o mamă dar imaginile cu momentul accidentului, surprinse chiar de camera de bord a maşinii lui, îl contrazic. Filmarea care surprinde secundele dinaintea nenorocirii dovedeşte că tânărul de 20 de ani făcea slalom în trafic cu viteză şi a ignorat complet trecerea de pietoni. Impactul i-a fost fatal femeii de 35 de ani. Fetiţa de nici doi ani este internată la terapie intensivă cu răni extrem de grave.

O cameră de supraveghere a surprins momentul tragediei. În imagini se observă cum femeia se strecoară printre maşinile oprite în coloană la semafor pe şoseaua Berceni şi trece pe zebră. Fără să se asigure însă. O greşeală ce îi este fatală. După doar câţiva paşi pe care îi face pe trecere este spulberată de autoturism. Impactul este devastator. Femeia este aruncată în aer şi cade între două maşini aflate la semafor.

Momentul tragediei, filmat cu camera de bord

Martorii spun că maşina avea viteză şi că a lovit în plin femeia care traversa împingând căruciorul. Varianta este confirmată şi de măsurătorile Poliţiei Rutiere. Căruciorul în care se afla copilul de doi ani a fost aruncat la 40 de metri distanţă. "Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a declarat şoferul vinovat.

Mama se afla deja în stop cardio-respirator când au ajuns medicii. Manevrele de resuscitare nu au avut niciun succes. În acest timp, fiul de 10 ani al femeii a sunat pe telefonul ei. A răspuns un medic şi aşa a aflat şi familia de accident. Fetiţa de doi ani a fost transportată de urgenţă la Spitalul de Copii "Marie Curie" din Capitală, acolo unde este acum internată la terapie intensivă, cu răni grave la cap şi coloană.

"Şoferul în vârstă de 20 de ani, cel care a lovit iniţial femeia, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero", a transmis Oana Pîrvan, purtător de cuvânt Brigada Rutieră. După ce i-au fost recoltate probele de sânge la sediul INML, individul vinovat de accident a fost dus la audieri, iar mai apoi reţinut 24 de ore pentru ucidere din culpă.

Şoferul avea antecedente

Şoferul de 20 de ani posta des pe reţelele de socializare clipuri în care apare conducând cu o viteză ameţitoare. Într-unul postat recent pe contul său, s-a filmat în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră. "A mai avut un accident, doamnă, sărut mâna, acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. E acelaşi băiat, da. Tot el e. Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el", spun oamenii.

Zona în care a avut loc tragedia este oricum, una periculoasă, spun martorii. "Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni". Între timp, şoferul vinovat de teribilul accident a fost audiat toată noaptea de poliţişti iar în scurt timp va fi adus la Parchet pentru a da noi explicaţii în faţa procurorilor. Şoferul avea şi antecedente. În luna iulie, acesta ar fi fost prins de poliţişti după ce a condus având permisul suspendat tot după ce a făcut slalom printre mai multe maşini.

