Doi copii, de 7 şi 11 ani, au scăpat cu viaţă ca prin minune după ce au fost spulberaţi de un şofer grăbit pe o trecere de pietoni din Târgu Mureş. Băieţii se întorceau de la antrenamentul de fotbal împreună cu mai mulţi colegi şi antrenorul lor când un şofer care mergea cu viteză a intrat pur şi simplu în grup, fără să facă cel mai mic gest să-i evite.

Accidentul, care a avut loc pe Calea Sighişoarei, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Se văd aproximativ 15 copii însoţiţi de un adult care traversează pe o trecere de pietoni. Un autoturism este deja oprit pe prima bandă iar o maşină se apropie pe a doua. Numai că, în loc să frâneze, pare că accelerează. Câţiva minori apucă să se ferească dar doi băieţi de 11 şi 7 ani sunt loviţi în plin şi aruncaţi câţiva metri. Îngrozit, antrenorul de fotbal îşi pune mâinile în cap.

Părinţii victimelor sunt în stare de şoc.

"Nu ştie cum s-a întâmplat, l-am întrebat. Putea să-l omoare, putea să se lovească aşa, să dea cu capul în beton" a spus mama unuia dintre băieţii răniţi.

Bărbatul de la volan, la un pas să fie linşat de martori

La volanul maşinii se afla un bărbat de 56 de ani. Nu băuse alcool, a ieşit negativ şi la droguri, însă a fost la un pas să fie linşat de martori.

"Maşina cea de lângă el a fost oprită, şoferul nici nu a frânat. Nimic! Mergem la medico-legal să vedem. De acolo mergem în tribunal!" a spus mama unuia dintre băieţii răniţi.

"Conducătorul auto a fost condus la o unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă" a spus Alexandra Luca, purtător de cuvânt la IPJ Mureş.

În mod miraculos, rănile nu sunt grave. Unul dintre băieţi are o fractură de claviculă şi un traumatism la maxilar, în vreme ce celălalt a scăpat doar cu mai multe contuzii. După îngrijiri, medicii i-au lăsat pe copii să meargă acasă.

"S-au făcut investigaţii complete, examene de specialitate în urma cărora bilanţul lezional a fost unul care nu a pus în pericol viaţa celor doi pacienţi" a spus Bogdan Vanghelie, medic şef de gardă SCJU Târgu Mureş.

Localnicii cer instalarea unui semafor

Trecerea de pietoni este considerată periculoasă de locuitorii din zonă.

"Eu am venit cu copilul şi era să-mi calce copilul. Am făcut sesizare la Poliţie şi a zis Poliţia dacă nu fost accident nu poate să ia măsuri" a spus un localnic.

După accident, localnicii au cerut din nou autorităţilor să instaleze un semafor.

