Ucisă şi de birocraţie. Brigada Rutieră a cerut de anul trecut montarea unui semafor la trecerea de pietoni unde o mamă care îşi împingea fetiţa în cărucior a fost spulberată de un şofer. Dar solicitarea s-a amânat pentru că primăria generală aşteaptă un studiu de fezabilitate mai amplu. Bucureştiul este plin de astfel de treceri, unde, în lipsa infrastructurii, cea mai mică neatenţie a şoferilor poate fi fatală pentru pietoni.

Femeia spulberată pe trecerea de pietoni nu a fost doar victima şoferului inconştient. Şoseaua este o adevărată capcană pentru pietoni.

Doar pe această arteră au fost 29 de accidente cu 27 de răniţi, în primele 9 luni ale anului. Tot aici, poliţiştii au dat 1.850 de amenzi şoferilor care nu au acordat prioritate pietonilor.

Oamenii din zonă cer de ani de zile montarea unui semafor, pentru a putea traversa în siguranţă.

"Foarte bun ar fi un semafor, fiindcă se întâmplă multe, văd. N-a fost şi la mine? Tot aşa, a venit cu viteză şi era să mă ia şi pe mine. Mama mea tot pe trecerea de pietoni a fost omorâtă", a spus un localnic.

"Şi eu am avut probleme şi de trei ori era să mă prindă şi pe mine", a spus un alt om din zonă.

Polițiștii cer semafor de un an. Primăria încă face studii

"Inclusiv poliţiştii Brigăzii Rutiere din Capitală au cerut încă de anul trecut montarea unui semafor în dreptul trecerii de pietoni de aici. Poliţiştii le-au explicat autorităţilor locale că zona este periculoasă pentru că şoferii nu au vizibilitate mai ales atunci când este aglomerat", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Dar cererea este blocată la primăria generală până la finalizarea unui studiu de fezabilitate pentru siguranţa tuturor trecerilor din oraş. Abia apoi se poate interveni. Iar soluţii sunt şi dincolo de un semafor. Cea mai simplă - un indicator de limitare a vitezei la 30 de kilometri pe oră. Şoferul care a ucis-o pe femeie avea cel puţin 50.

Limitatoarele ar ajuta mult mai mult, în zonă. Pentru siguranţa nu doar a noastră, a pietonilor, dar şi a şoferilor în sine. Altă soluţie ar fi zebrele în relief, mai greu de ignorat de şoferi. Dar şi un scuar pietonal, pentru a le da răgz celor care traversează să ia o pauză între cele două sensuri ale şoselei.

"Dacă ar fi existat un scuar, cu siguranţă doamna cu căruciorul s-ar fi oprit pentru reasigurare" a declarat Bogdan Talaşman, instructor auto.

Instructorii auto cer pedepse mai dure pentru șoferii agresivi

Specialiştii în conducere defensivă vor şi înăsprirea pedepselor pentru şoferii teribilişti. Spun că cei care se filmează conducând agresiv, cum a făcut-o şoferul care a ucis-o pe femeie, ar trebui sancţionaţi chiar în baza clipurilor pe care le distribuie.

"Ştim foarte bine că poliţia îşi doreşte să facă lucrul acesta. Tot din ce ştim noi, nu prea există pârghii legale în direcţia aceasta", a mai spus instructorul auto.

În prezent, poliţiştii nu pot folosi ca dovezi decât clipurile filmate de martorii care depun plângere.

3.000 de șoferi sancționați pentru comportament agresiv în trafic

Peste 3.000 de şoferi au fost sancţionaţi în primele 8 luni ale anului, pentru conducere agresivă.

Elena, femeia ucisă pe trecere, se mutase de două luni în Bucureşti, pentru ca fiul său de 14 ani să poată merge la o şcoală mai bună. Spre el de îndrepta când a fost lovită.

"Hai că vine mama. N-a mai apucat. El, sunând, a răspuns doctorul. Şi i-a spus: maică-ta a murit. A preferat să moară ea şi să-şi salveze fata. A împins căruţul. Cea mai mare speranţă este să se facă dreptate", a spus îndurerat tatăl femeii ucise.

Şoferul vinovat a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă.

