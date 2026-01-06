Sondaj Avangarde: 49% dintre români ar vrea serviciul militar obligatoriu; 74% cred că NATO ne apără de Rusia

Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marţi, publicităţii.

Potrivit sondajului intitulat "Securitate regională - percepţii şi aşteptări", celor două treimi de respondenţi li se opun 18% dintre români, care nu sunt adepţii unei eventuale semnări a păcii în Ucraina în condiţiile impuse de SUA, şi alţi 14%, care s-au încadrat la categoria "nu ştiu/nu răspund".

74% dintre români cred că NATO ne va apăra de Rusia în cazul unui atac

La aceeaşi întrebare, românii din mediul urban şi rural s-au poziţionat astfel: da - 70% urban, 61% rural; nu - 17% urban, 24% rural; "nu ştiu/nu răspund" - 13% urban, 15% rural. Sondajul mai relevă că aproape trei sferturi (74%) dintre respondenţi consideră că România ar fi apărată de NATO, dacă ţara noastră ar fi atacată de Federaţia Rusă. Diferenţiat urban/rural, răspunsurile au fost: da - 78% urban, 62% rural; nu - 12% urban, 27% rural; "nu ştiu/nu răspund" - 10% urban, 11% rural.

Serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România în percepţia a 49% dintre intervievaţi, în timp ce 47% resping această ipoteză, iar 4% "nu ştiu/nu răspund". Diferenţele dintre urban şi rural la întrebarea privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu sunt de maximum 10%: da - 57% urban, 48% - rural; nu - 39% urban, 49% rural; "nu ştiu/nu răspund" - 4% urban, 3% rural.

La întrebarea referitoare la "înarmarea rapidă a României, pentru a-şi consolida capacitatea de apărare", 71% dintre respondenţi au răspuns afirmativ, în timp ce 22% nu sunt de acord, iar 7% "nu ştiu/nu răspund". Românii din mediul urban susţin necesitatea înarmării în proporţie de 75%, faţă de 60% cei din mediul rural, 17% dintre cei din mediul urban şi 35% din mediul rural o resping, iar restul (8% urban, 5% rural) "nu ştiu/nu răspund".

De nivelul relaţiilor bilaterale dintre România şi SUA sunt mulţumiţi 36% dintre români, iar 56% nu sunt mulţumiţi şi 8% "nu ştiu/nu răspund". În privinţa unor relaţii economice mai apropiate cu Federaţia Rusă, românii se poziţionează aproape la egalitate: da - 48%, nu - 49%, în timp ce doar 3% "nu ştiu/nu răspund".

Respondenţii din mediul urban susţin relaţiile economice cu Federaţia Rusă în proporţie de 55%, iar cei din mediul rural în procent de 36%, în timp ce aceste relaţii sunt respinse de 37% de românii din urban şi de 55% de cei din rural. 8% din urban şi 9% din rural - "nu ştiu/nu răspund".

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 27 - 30 decembrie 2025, pe 1.000 de subiecţi, populaţie adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României. Marja maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3,4%. În anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită cu plus/minus 1% faţă de 100% datorită rotunjirii valorilor.

