Spectacol inedit la malul mării! Corul Madrigal a concertat la răsărit pe o plajă din Constanţa. Peste patru mii de oameni au văzut spectacolul naturii pe acorduri care au răsunat lângă mare.

Hipnotizaţi de răsăritul soarelui din mare şi fermecaţi de vocile artiştilor, mii de oameni au savurat spectacolul unic. La ora 6, în liniştea dimineţii ecoul glasurilor şi aplauzelor s-au auzit până în larg. Emoţiile au fost copleşitoare.

"Am venit din Ardeal, cu colega mea, pentru prima dată am văzut, dar ceva fantastic. Superb. Emoţia, chiar ceva sublim", spune o spectatoare.

Acordurile live ale Corului Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, au creat nu doar un concert, ci o experienţă.

"Foarte frumos! Şi răsăritul şi concertul, ne place foarte mult. Cel mai mult îmi place combinaţia dintre muzică şi soare", spune o turistă.

"Foarte frumos, foarte frumos. Este prima dată. Este un moment emoţionant", susţine o altă turistă.

Corul Madrigal concertează de trei ani la răsărit, pe malul mării de Ziua Marinei.

"În fiecare an aşteptăm un an de zile aşteptăm data de 15 august ca să petrecem acest moment magic care se petrece la 6 şi 6 minute. Energia şi emoţia sunt atât pe scenă. O să vedeţi în timpul concertului cum şi madrigaliştii plâng de emoţii atunci când apare soarele", spune Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

Accesul la concert este gratuit, dar locurile trebuie rezervate din timp.

