Pacienții răniți în urma tragediei din Rahova au o stare generală favorabilă, spune ministrul Sănătăţii.

În total, explozia a rănit 17 persoane, dintre care patru au avut nevoie de internare în spital sau chiar transfer în străinătate din cauza arsurilor. Pacientul ars care a ajuns în Austria după explozie ajunge astăzi acasă, în România.

După multe controverse s-a conturat principala ipoteză a anchetatorilor - acumularea de gaze a pornit din tunelul subteran prin care trecea ţeava de gaze. Conducta ar fi fost fisurată de scurtcircuitul unui cablu electric amplasat greşit.

