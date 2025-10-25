Video Starea răniţilor în urma exploziei din cartierul Rahova. Pacientul transferat în Austria revine în ţară azi
Pacienții răniți în urma tragediei din Rahova au o stare generală favorabilă, spune ministrul Sănătăţii.
În total, explozia a rănit 17 persoane, dintre care patru au avut nevoie de internare în spital sau chiar transfer în străinătate din cauza arsurilor. Pacientul ars care a ajuns în Austria după explozie ajunge astăzi acasă, în România.
După multe controverse s-a conturat principala ipoteză a anchetatorilor - acumularea de gaze a pornit din tunelul subteran prin care trecea ţeava de gaze. Conducta ar fi fost fisurată de scurtcircuitul unui cablu electric amplasat greşit.
