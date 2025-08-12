Vântul le-a adus probleme turiştilor de pe litoral astăzi. Steagul roşu a fost arborat de la nord la sud. Deci, teoretic, nu s-a putut face baie niciunde. Practic, turiştii nici nu se mai ceartă cu salvamarii, îi ignoră cu desăvârşire, apoi spun intră în apă pe proprie răspundere. Şi nu sunt doar valuri mari. În mare, chiar şi aproape de mal, s-au format gropi adânci de doi metri.

"Atenţie! Steagul Roşu este arborat. Nu vă apropiaţi de mare, mai ales copiii! Şi nu vă aventuraţi în mare!" Ei spun, ei aud. În valuri, sunt zeci de oameni, chiar şi copii. Salvamarii din Mamaia nu se fac auziţi nici cu megafonul.

"Am fost precaută şi nu am intrat foarte departe. Am stat aproape de mal. Valurile când vin, unul te trage în faţă, restul, înapoi"

"Mi se pare pură inconştienţă, dar e treaba lor. Aşteptăm să se lase vântul şi ne băgăm în apă. Dar e steag roşu. N-avem voie", spun turiştii.

Când steagul roşu este arborat, înseamnă că este strict interzis să intri în mare, însă din cauza unei legi clare, care să permită sancţionarea, totul se rezumă la stadiul de recomandare din partea salvamarilor, iar turistul îşi asumă, în final, decizia... pe propria răspundere.

"Cele mai periculoase zone sunt zona pasarelei, unde sunt nişte curenţi din cauza pilonilor, zonele care nu au dig de larg, deoarece acestea protejează de curenţii din larg şi zonele în care nu sunt se vede marea în toată forţa ei", spune Omar Vârţan, salvamar Mamaia.

"Au salvamarii dreptate, lumea, cum vrea. E un curent foarte... până aici merge, dar de aici nu mai merge, e periculos", spun turiştii.

Steagul roşu a fost arborat pe toate plajele de pe litoral

În Eforie Nord, găsim aceeaşi situaţie... turiştii nu ţin cont de sfaturile salvamarilor. Marea e agitată, curenții sunt puternici, iar valurile pot deveni periculoase chiar și pentru înotătorii experimentați. Cu toate acestea, turiștii ignoră avertismentele salvamarilor şi se aventurează în valuri.

"După cum vedeţi, foarte mulţi copii în mare, am ieşit cu skijetul, i-am îndrumat să meargă spre mal, dar misiune aproape imposibilă", spune Cristian Păun, salvamar Eforie Nord.

Pericolul e mare şi aproape de mal, unde din cauza valurilor mari şi a curenţilor puternici, s-au format gropi, unele adânci chiar şi de doi metri.

"Gropile s-au schimbat, sunt într-o schimbare permanentă. Avem gropi în zona culoarului de ambarcaţiuni, care erau de un metru, acum au sărit peste doi metri", spune Cristian Păun, salvamar Eforie Nord.

Litoralul este sub atenţionare de vânt până în această noapte. Dar meteorologii spun că ar putea crea din nou probleme în minivacanţa de Sfânta Maria, când 200 de mii de turişti sunt aştepaţi în staţiunile de la mare.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰