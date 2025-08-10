A doua noapte la Summer Well a întrecut aşteptările publicului! Cu chef de distracţie, zeci de mii de tineri au aşteptat cu nerăbdare să mai petreacă încă o seară de neuitat. Fanii au avut parte de o porţie serioasă de energie şi nostalgie, de la un artist mult aşteptat: Saint Levant!

A fost a doua seară de distracţie la Summer Well. Chiar dacă au petrecut şi vineri, tinerii nu şi-au arătat deloc oboseala. Au trăit la maximum fiecare clipă de distracţie, iar în faţa scenelor energia a fost cuvântul care i-a unit pe toţi.

Saint Levant a avut grijă însă să le aducă şi un strop de emoţie în suflet. Artistul, născut în Ierusalim, combină pe scenă engleza, franceza și araba într-un stil unic. Fără îndoială, acesta e unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. "Cel mai bun show de la Summer Well", spune o femeie.

Şi la standul Antena a fost forfotă mare. În cornerul chefilor s-a gătit la foc continuu preparate delicioase. Ba mai mult, chefii au făcut o demonstraţie de live cooking.

"Am pregătit o costiţă de porc care vine lejer afumată cu un pic de fân, glazurată cu un pic de cireaşă să îi dea un pic de aciditate. Reţetă spectaculoasă", "Eu am făcut un sandvici care se numeşte Puterea gustului, un sandcivi cu brisket, gătit vreo 12 ore", "Baba napoletano este un fel de savarină, dar o savarină modificată puţin după gusturile italieneşti", arată chefii.

Şi pentru că sunt o echipă, cei trei chefi prezenţi la Summer Well lau integrat şi pe colegul Ştefan Popescu în peisaj.

Ziua a început însă cu un look perfect. Pentru a simţi din plin atmosfera de festival, doamnele şi domnişoarele şi-au creat coafuri unice. Codiţele împletite sunt adorate de cele care îndrăznesc să încerce altceva. "Sunt foarte puţine lucuri care se pot face pe păr creţ, dar m-a ajutat cu o idee super drăguţă şi o să fie jumătate prins şi jumătate liber. E un prilej să fac ceva mai special cu părul meu", spune Ana Bodea.

Devenit deja tradiţie, Summer Well se reinventează de la an la an. "E şi o aranjare puţin diferită a Domeniului Stirbey, probabil că asta a permis o capacitate lărgită faţă de ediţiile anterioare şi iata că şi în condiţiile astea suntem sold out. Încercăm să acoperim o paletă de gusturi cât mai variată. A devenit o tradiţie de familie şi a devenit un eveniment în jurul căruia se construiesc vacanţele", a declarat un organizator.

Astăzi este ultima zi de festival, unde trupa Empire of the Sun promite să facă un spectacol de neuitat.

