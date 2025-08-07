Pe aeroportul din Tulcea bate vântul. Au fost 100 de pasageri de la începutul anului, iar Consiliul Judeţean, în subordinea căruia se află, nu a reuşit să atragă nicio cursă de linie până acum. În schimb, se fac noi angajări. Oamenii cred că aeroportul este doar o gaură de înghiţit bani publici după ce anul trecut veniturile aeroportului au acoperit 8% din cheltuieli.

"Avem două echipamente cu raze X, porţi detectoare de metale. Pasagerii îşi fac controlul după care trec, în funcţie de zborul respectiv, este Schengen şi non-Schengen", arată directorul. Aeroportul Tulcea este ca nou. Şi nu, nu se pregăteşte de inaugurare. El este funcţional de mai bine de un an după modernizare, însă niciun avion de linie nu a aterizat aici pană acum.

Director: Avem tot ce trebuie şi conform normelor europene, reglementărilor.

Reporter: Şi, totuşi, ce lipseşte?

Director: După părea mea, aşa ca să fiu sincer, puţină răbdare.

În realitate lipsesc călătorii. În anul 2021 au fost doar 73 de pasageri în Tulcea. ''Recordul'', dacă îl putem numi aşa, a fost atins anul trecut cu puţin peste 1.600 de pasageri. 2025 nu pare mai promiţător din primele date.

De la începutul anului s-au îmbarcat doar 100 de călători pe aeroportul din Tulcea, în ciuda unei investiţii enorme făcute de Consiliul Judeţean în valoare de 180 de miliarde de euro. Banii, din fonduri europene, au fost folosiţi pentru construirea unui nou terminal ce ajută la primirea a 200 de pasageri pe ora de vârf.

Directorul aeroportului este foarte optimist. "Bănuiesc că vom atinge la sfârşitul anului între 16.000 şi 17.000 de pasageri. Avem programat pentru luna septembrie circa 94 de curse charter cu turişti israelieni", spune Stoian Vâlcu, director Aeroport Tulcea.

"E foarte important ca în continuare să lucreze Consiliul Judeţean şi judeţul la construirea de pachete turistice şi, bineînţeles, participarea la târguri internaţionale către pieţele ţintă", a declarat Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est.

Aeroportul face angajări

Toţi cei 59 de angajaţi vor munci la foc continuu timp de trei zile pentru operarea zborurilor de tip charter, în septembrie, susţine directorul aeroportului. De oameni încă este nevoie pentru manipularea bagajelor şi pentru securi­tate.

Aeroportul Tulcea este considerat cel mai neperfomant din toată ţara. "Se ascund nişte interese undeva şi cheltuie banii. Sunt angajaţi, dar nu este niciun zbor", crede un tânăr.

Lipsa de pasageri este cauzată de războiul de la graniţă, se apară conducerea aeroportului. Procedura de decolare poate ajunge până la 2 kilometri de graniţă, iar mulţi operatori evită cursele aici din cauza taxelor mari impuse de asigurători.

