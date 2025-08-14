A început marele pelerinaj de la Mănăstirea Nicula. Zeci de mii de credincioşi au venit deja la mănăstire pentru a participa la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Unii cu maşina sau cu trenul, alţii pe jos, într-o procesiune împletită cu rugăciune şi cântece religioase.

Aceşti credincioşi au parcurs 130 de kilometri pe jos, timp de patru zile, pentru a ajunge la Mănăstirea Nicula. Pe traseu, oamenii au înnoptat sub cerul liber şi au primit hrană de la localnicii întâlniţi în drum. Este un obicei pe care îl repetă anual în cinstea Maicii Domnului. "Am fost si anul trecut şi mi-a plăcut, am vrut să repet această experienţă", spune Ramona. "Am simţit şi multe lucruri pe care Maica Domnului ţi le arată, dar pe parcurs, nu chiar dintr-odată şi totul e ok", spune Nina.

Poveştile impresionante ale pelerinilor

Nina este veterană printre pelerinii de la Mănăstirea Nicula. De 20 de ani vine din Abrud, cu aceeaşi dorinţă în suflet. "Am prins şi ploi, şi frig, era minus. Şi acum e foarte bine. E cald. Suntem obişnuiţi cu toate anotimpurile. E dragoste faţă de Maica Domnului foarte mare şi atunci îţi dă şi har şi putere sî rezişti la orice temperatură care ar fi", spune Nina. Credincioşii s-au adăpostit peste tot în preajma Mănăstirii. Majoritatea au venit pregătiţi cu corturi să înnopteze aici. Marcela vine de şapte ani, din Gherla, în pelerinaj.

"Am ales să merg pe jos pentru că aşa consider că e mai primit. Să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute, să ne dea sănătate, în lumea asta care e atâta de zbuciumată. Nu e greu nimic când faci cu credinţă", a declarant Marcela. Fie ca merg pe jos, cu trenul sau cu maşina, cu totii au un singur scop: să ajungă să se închine la icoana făcătoare de minuni.

"Pe lângă faptul că ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu şi în rugăciunile Maicii Domnului, comuniunea ce se creează la Nicula este una deosebită. Şi printr-un rezumat aş spune că tare dorim ca prin rugăciunile Maicii Domnului, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu har şi să ne bineuvînteze atât pe plan spiritual cât material", a declarat Andrei Andreicuţ, mitropolit. În această seară, la ora 18:00, încep slujbele speciale, iar la ora 21:00 icoana va fi scoasă din biserică şi aşezată pe altarul de vară pentru tradiţionala procesiune.

