Blocul din cartierul Rahova, afectat de explozia de vineri, e un adevărat pericol. Nici anchetatorii nu pot intra în zonele puternic afectate, până când nu va fi securizat de către specialişti. Urmează alte expertize, în urma cărora se vor lua noi decizii. Experţii au două variante. Consolidarea blocului, care este extrem de costisitoare sau demolarea imobilului. Până atunci, locatarii încearcă să mai recupereze din bunuri. Nimeni nu poate intra însă neînsoţit.

Denisa Dicu

19.10.2025, 14:10

La două zile de la explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, zona rămâne izolată. Polițiștii și pompierii păstrează un perimetru de siguranță de aproximativ 30 de metri în jurul clădirii unde a avut loc deflagrația, așa cum au recomandat și specialiștii care au publicat ieri un raport preliminar privind starea imobilului.

Scara afectată va fi demolată treptat

În urma ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, autoritățile au decis ca scara în care s-a produs deflagrația să fie demolată treptat, iar elementele de construcție din exterior, precum balcoanele sau pereții, să fie îndepărtate pentru siguranță.

În zonă se află în continuare polițiști, pompieri și specialiști de la INSEMEX, care efectuează cercetări în cadrul anchetei penale deschise de procurori. Ancheta trebuie să stabilească dacă scurgerile de gaz au fost provocate de o vecină sau de reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz.

Bilanțul tragediei este unul grav: trei femei și-au pierdut viața, dintre care una era însărcinată, iar 15 persoane au fost rănite. Unul dintre victime, un bărbat, a fost transferat pentru tratament la un spital din Austria.

