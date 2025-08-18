Incident şocant ieri dimineaţă în Galaţi! Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său. Totul s-ar fi întâmplat după ce prietenul băiatului a încercat să fugă în timpul unui conflict.

Scandalul ar fi pornit de la un conflict mai vechi pe care cei doi prieteni l-ar fi avut cu un alt grup de tineri. Totul a început de la o dispută verbală, însă a escaladat rapid.

"Am văzut că au venit din partea aia o grămadă de băieţi, tineri aşa, ţipau urlau. La un moment dat am auzit maşina aia că a dat înapoi"

"Eu n-am auzit decât ţipătul unei fete, atunci mi-am dat seama că e ceva. Pe urmă unii fugeau încolo, unul încoace, unul încoace şi pe urmă a apărut poliţia", spun martorii.

Tânărul de 24 de ani a picat, iar prietenul de 22 de ani al acestuia nu l-a observat. În momentul în care s-a urcat în maşină ca să fugă, a dat peste el.

"În urma agresiunii tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său în vârstă de 22 de ani s-ar fi urcat la volanul unui autoturism şi efectuând o manevră de mers înapoi nu l-ar fi observat pe acesta", spune Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

Imediat amicii din grupul celor doi au sunat la 112

Alarmaţi, mai mulţi martori au încercat să dea şi ei o mână de ajutor.

"Era tot sub maşină. Am ridicat maşina cu toţii şi l-am tras afară. (Şi mişca?) Nu, după jumate de oră, cam aşa".

"Nu dădea niciun semn, dar l-au resuscitat şi după şi-a revenit", povestesc martorii.

"La sosirea echipajelor tânărul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare, iar ulterior acesta a fost stabilizat şi transportat la spital în stare conştientă", spune Rebeca Popa, ISU Galaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabilească, mai exact, cum s-a petrecut accidentul.

