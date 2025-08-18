Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr de 24 de ani din Galaţi, călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său. Cum s-a produs accidentul

Incident şocant ieri dimineaţă în Galaţi! Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său. Totul s-ar fi întâmplat după ce prietenul băiatului a încercat să fugă în timpul unui conflict.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 08:37

Scandalul ar fi pornit de la un conflict mai vechi pe care cei doi prieteni l-ar fi avut cu un alt grup de tineri. Totul a început de la o dispută verbală, însă a escaladat rapid.

"Am văzut că au venit din partea aia o grămadă de băieţi, tineri aşa, ţipau urlau. La un moment dat am auzit maşina aia că a dat înapoi"

"Eu n-am auzit decât ţipătul unei fete, atunci mi-am dat seama că e ceva. Pe urmă unii fugeau încolo, unul încoace, unul încoace şi pe urmă a apărut poliţia", spun martorii. 

Tânărul de 24 de ani a picat, iar prietenul de 22 de ani al acestuia nu l-a observat. În momentul în care s-a urcat în maşină ca să fugă, a dat peste el.

"În urma agresiunii tânărul de 24 de ani ar fi căzut pe carosabil. Prietenul său în vârstă de 22 de ani s-ar fi urcat la volanul unui autoturism şi efectuând o manevră de mers înapoi nu l-ar fi observat pe acesta", spune Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

Imediat amicii din grupul celor doi au sunat la 112

Alarmaţi, mai mulţi martori au încercat să dea şi ei o mână de ajutor.

"Era tot sub maşină. Am ridicat maşina cu toţii şi l-am tras afară. (Şi mişca?) Nu, după jumate de oră, cam aşa".

"Nu dădea niciun semn, dar l-au resuscitat şi după şi-a revenit", povestesc martorii. 

"La sosirea echipajelor tânărul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care s-au aplicat manevre de resuscitare, iar ulterior acesta a fost stabilizat şi transportat la spital în stare conştientă", spune Rebeca Popa, ISU Galaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabilească, mai exact, cum s-a petrecut accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident galati calcat masina
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Evenimente » Tânăr de 24 de ani din Galaţi, călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său. Cum s-a produs accidentul