Un tânăr din Târgu Jiu este căutat de poliție după ce a fost filmat în timp ce făcea drifturi într-un sens giratoriu din oraș, chiar în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliție Gorj. 

09.08.2025 , 21:25

Un tânăr din Târgu Jiu este căutat de polițiști, după ce a fost surprins în timp ce făcea drifturi într-un sens giratoriu din oraș. Incidentul a avut loc chiar în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliție Gorj, în toiul nopții.

Imaginile cu manevrele periculoase au fost postate chiar de el pe rețelele de socializare. Clipul arată cum șoferul își turează bolidul și derapează controlat, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Polițiștii s-au autosesizat și au deschis o anchetă în acest caz. Oamenii legii încearcă acum să dea de urma tânărului și să stabilească toate împrejurările în care au fost comise faptele.

