Suntem în luna concediilor, iar şansele ca hoţii să găsească o locuinţă cu proprietarul plecat în vacanţă sunt extrem de mari. Mai nou, nu caută doar bunuri de mare valoare, ci se mulţumesc cu lucruri pe care oamenii le depozitează în balcon. În Floreşti, judeţul Cluj, de câteva săptămâni un astfel de infractor fură nestingherit hainele celor care locuiesc la parterul blocurilor, iar cele care nu sunt pe placul lui, sunt tăiate... cu foarfeca.

De câteva săptămâni, locuitorii unui cartier din Floreşti, nu mai au linişte. Hainele, puse la uscat pe balcon, dispar cât ai clipi. Individul din imagini dă târcoale noapte de noapte, se uită relaxat în balcoanele de la parter, iar unde vede ceva interesant, escaladează balustrada şi îşi înnoieşte garderoba. Ce îi place, păstrează. Ce nu, le taie cu o foarfecă.

"Duminică dimineaţa era, am ieşit din bloc să mă duc la lucru şi era agăţat pe balcon la parter, îi umbla la haine. Şi când m-a văzut că am ieşit, a fugit", povesteşte un bărbat.

Când nu are chef să escaladeze balcoanele, hoţul trece la maşinile din parcare

"Plângeri au fost depuse până acum, problema e că sunt doi poliţişti nu prea e cine să-l găsească, omul loveşte cam pe la aceleaşi ore, 04:00 - 04:30 dimineaţa. Ideea e că omul nu vine neapărat să fure, mai mult distruge", explică altcineva.

În cele din urmă, poliţiştii au reuşit să îl identifice pe autorul unuia dintre furturi. Un tânăr de 25 ani, din judeţul Hunedoara, este acum cercetat în stare de libertate.

Specialiştii atrag atenţia că nu ar trebui să mergem niciodată pe premiza că "mie nu mi se poate întâmpla" şi recomandă ca în astfel de cazuri fim precauţi.

Cum ne protejăm de hoţi:

- închide balconul cu sticlă sau plasă

- lampă cu senzor de mişcare

- cameră de supraveghere

- paravan de plante

Dacă totuşi îţi pui pe balcon bicicleta sau alte echipamente, asigură-le cu un sistem antifurt, iar dacă lipseşti mai mult, roagă un vecin să mai arunce o privire şi către balconul tău.

