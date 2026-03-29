Tânăr înjunghiat într-o staţie peco din Timiş. Băuse înainte cu agresorul

Un bărbat de 30 de ani a fost înjunghiat de un alt individ de 51 de ani într-o staţie peco din Jimbolia, judeţul Timiş. Cei doi ar fi consumat alcool, iar între ei a izbucnit o ceartă care a culminat cu incidentul.

de Iulia Pop

la 29.03.2026 , 13:06
Masina de poliţie - Profimedia

Victima a fost transportată la spital, iar agresorul a fost dus la poliţie pentru audieri.

Ce spun poliţiştii

La data de 29 martie 2026, în jurul orei 05:00, polițiștii orașului Jimbolia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic, în timp ce se afla într-o stație de carburant din Jimbolia.

În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că este vorba de un tânăr, de 30 de ani, care, în urma unui conflict spontan și pe fondul consumului de alcool, ar fi fost tăiat în zona abdomenului cu un obiect ascuțit - înțepător de către un alt bărbat, de 51 de ani.

Tânărul a fost transportat la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, iar bărbatul de 51 de ani se află la sediul poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru stabilirea întregi situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

injunghiere jimbolia
