Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tânăr muncitor, grav rănit la coloană de un arbore căzut. Lucra la toaletarea unui spaţiu verde din Braşov

Un bărbat care lucra la toaletarea arborilor de pe spaţiul verde al municipiului Braşov a fost rănit, joi după-amiază, după ce trunchiul unui copac a căzut peste el. Incidentul s-a produs în condiţiile în care arborele se afla în cupa utilajului pe care bărbatul îl manevra.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 16:10
ambulanţă ânăr muncitor, grav rănit la coloană de un arbore căzut - Shutterstock

Evenimentul s-a produs, joi după-amiază, în zona Maternităţii din municipiul Braşov.

”Un conducător al unui utilaj a fost rănit în timpul unei activităţi de toaletare a arborilor. În timp ce manevra cupa utilajului, un copac aflat în aceasta a căzut peste bărbat, provocându-i leziuni”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov.

Victima este un bărbat de 30 de ani. Acesta a suferit, cel mai probabil, o fractură la nivelul coloanei cervicale, conform primelor evaluări ale echipajului medical care a intervenit în sprijinul său. Bărbatul a fost stabilizat de personalul SMURD, fiind apoi transportat la Spitalul Judeţean Braşov.

Articolul continuă după reclamă

La locul incidentului au intervenit, pe lângă echipajul SMURD, şi un echipaj de descarcerare, un echipaj de hidroperforare şi o autoscară.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

muncitor copac brasov
Înapoi la Homepage
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Trupul femeii din Capitală, care era dispărută de o săptămână, a fost găsit îngropat într-o pădure. Cine sunt principalii suspecţi
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Evenimente » Tânăr muncitor, grav rănit la coloană de un arbore căzut. Lucra la toaletarea unui spaţiu verde din Braşov