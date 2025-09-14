Un tânăr a fost reţinut pentru omor şi alte două persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, după violenţele de ieri, de pe o stradă din Craiova. În urma scandalului, un bărbat a murit şi şapte au ajuns la spital în stare gravă. Astăzi, IPJ Dolj a anunţat că a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti, patrule mixte monitorizând locul permanent.

Ancheta în cazul conflictului violent din Craiova continua și astăzi. Până acum, polițiștii au reținut trei persoane implicate în scandal. De asemenea, alte patru persoane sunt internate în spital. Acestea prezintă diverse traumatisme urmare a agresiunilor fizice și rămân în continuare sub supravegherea și monitorizarea atentă a medicilor.

În același timp, cercetările au fost extinse, pentru a stabili dacă au fost implicate și alte persoane la fața locului, la momentul incidentului. Mai mult, în cursul acestei zile va fi sesizat și judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Poliţiştii din Craiova au instituit zonă specială de siguranţă publică în cartierul Romaneşti, după măcelul de sâmbătă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti, în urma scandalului violent care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat şi patru persoane rănite.

"Având în vedere evenimentul produs în dimineaţa zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat şi nefericit, eveniment în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti. Această măsură, care a început la data de 13 septembrie 2025, presupune: suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră; acţiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova; patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei", se arată într-un comunicat dat publicităţii duminică de IPJ Dolj.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj subliniază că acţiunile desfăşurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a fenomenelor antisociale şi îşi reafirmă angajamentul de a proteja viaţa, integritatea şi liniştea locuitorilor din Craiova şi judeţ, prin acţiuni ferme, transparente şi adaptate realităţilor operative.

