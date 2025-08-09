Un ucrainean de 23 de ani s-a rătăcit, ieri, în Munţii Maramureşului. Băiatul a plecat în urmă cu cinci zile din ţara sa, însă a rămas fără apă şi fără provizii şi, slăbit de puteri, a sunat disperat la 112.

Salvatorii montani au plecat imediat în căutarea sa, alături de poliţiştii de frontieră din Valea Vişeului. După câteva ore bune, i-au dat de urmă.

Din fericire, acesta nu era rănit. A fost coborât în siguranţă la baza muntelui.

15 persoane au fost salvate vineri de pe munte

15 persoane aflate în situații critice au fost salvate vineri din munți, potrivit unei statistici prezentate de Salvamont România. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit vineri 16 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe, patru apeluri, au fost înregistrate pentru Salvamont Prahova, urmat de Salvamont Dâmbovița și Salvamont Neamț, cu câte trei apeluri, și de Salvamont Municipiul Brașov, cu două apeluri. În cazul acestor intervenții au fost salvate 15 persoane. Dintre acestea, 8 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, iar o persoană a decedat și a fost transportată și predată la IML. S-au mai primit vineri și 36 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

