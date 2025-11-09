Video Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Tragedie în apropiere de Craiova. Doi bărbaţi au murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce două maşini s-au lovit frontal.
Accidentul a avut loc în această dimineaţă. Un tânăr de 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, a intrat pe contrasens şi s-a înfipt într-un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani. Cei doi şoferi au murit pe loc.
O tânără de 30 de ani, pasageră în cea de a doua maşină, a ajuns la spital. Şoferul care a produs dezastrul mergea la meci. Martorii spun că bărbatul ar fi fost cu ochii în telefon în momentul accidentului. Poliţia investighează acum cazul.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰