Video Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci

Tragedie în apropiere de Craiova. Doi bărbaţi au murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce două maşini s-au lovit frontal.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 19:30

Accidentul a avut loc în această dimineaţă. Un tânăr de 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, a intrat pe contrasens şi s-a înfipt într-un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani. Cei doi şoferi au murit pe loc.

O tânără de 30 de ani, pasageră în cea de a doua maşină, a ajuns la spital. Şoferul care a produs dezastrul mergea la meci. Martorii spun că bărbatul ar fi fost cu ochii în telefon în momentul accidentului. Poliţia investighează acum cazul.

