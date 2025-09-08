Scene şocante într-un parc din Capitală. Un bărbat de 31 de ani a fost filmat în timp ce îşi ameninţa iubita cu moartea şi încerca să o lovească de faţă cu alte femei care, la rândul lor, făceau tot posibilul să o apere. Nici ele n-au scăpat de ameninţările şi injuriile bărbatului.

Un incident de violență domestică s-a petrecut, sâmbătă, în Parcul Drumul Taberei din Capitală.

"La data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la un incident de violență domestică produs în Parcul Drumul Taberei, unde o femeie era agresată fizic de către concubinul acesteia", a anunțat Poliția Capitalei.

Un poliţist în timpul liber a salvat-o pe tânără de iubitul agresiv

Din fericire, un poliţist aflat în timpul liber a văzut toată scena şi a intervenit până la sosirea echipajelor de poliţie. Cei doi au fost duşi la secţie, acolo unde victima a refuzat emiterea unui ordin de protecţie şi nu a dorit să depună plângere.

Agresorul a fost amendat cu 700 de lei pentru deranjarea liniştii şi ordinii publice.

