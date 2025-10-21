Antena Meniu Search
Video Transfăgărășanul și Transalpina, închise din cauza vremii. Ce porțiuni sunt afectate şi când se vor redeschide

Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă traseul. Ieri, cele două drumuri au fost oficial închise circulaţiei rutiere până în primăvara anului viitor.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 08:58

Decizia a fost luată pentru că, la altitudini mari, vremea e deja capricioasă: cu ninsoare, polei, ceaţă densă şi risc crescut de avalanșe.

Drumurile au fost semnalizate corespunzător, iar circulaţia este interzisă pe segmentele Piscu Negru-Bâlea Cascadă, de pe Transfăgărăşan şi Rânca-Curpat, din Transalpina.

