Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă traseul. Ieri, cele două drumuri au fost oficial închise circulaţiei rutiere până în primăvara anului viitor.

Decizia a fost luată pentru că, la altitudini mari, vremea e deja capricioasă: cu ninsoare, polei, ceaţă densă şi risc crescut de avalanșe.

Drumurile au fost semnalizate corespunzător, iar circulaţia este interzisă pe segmentele Piscu Negru-Bâlea Cascadă, de pe Transfăgărăşan şi Rânca-Curpat, din Transalpina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰