Video Trei familii din Caraş-Severin au rămas pe drumuri, după ce casele le-au fost mistuite de un incendiu violent

Trei familii din Caraş-Severin au rămas pe drumuri în prag de Anul Nou, după ce un incendiu violent le-a mistuit casele. Două locuințe au ars complet, iar o a treia a fost afectată parțial. Pentru stingerea incendiului au fost trimişi pompieri din două oraşe. Flăcările au distrus peste 500 de metri pătrați, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 19:43

Un incendiu devastator a lovit localitatea Marga, din județul Caraș-Severin, lăsând în urmă trei case mistuite de flăcări și familii care și-au văzut, neputincioase, agoniseala de o viață transformată în cenușă, relatează reper24.ro.

În doar câteva clipe, liniștea unei comunități a fost spulberată, iar focul a devenit stăpân peste munca, amintirile și visurile unor oameni simpli.

Incendiul a izbucnit la o locuință, de unde s-a extins rapid la alte două case învecinate, favorizat de condițiile locale și de apropierea construcțiilor. Flăcările violente au cuprins gospodăriile înainte ca proprietarii să poată salva mai mult decât propria viață.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Caransebeș, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD, însumând 13 militari. În sprijinul acestora, s-a deplasat o autospecială ASAS de la același detașament.

