E mai ieftin să călătoreşti spre Europa cu avionul decât cu trenul. Este concluzia unui studiu care arată că 60% dintre rutele internaţionale cu plecare din ţara noastră sunt mai avantajoase cu avionul dacă ne raportăm la costuri. În plus, durata călătoriei pe şine poate ajunge la aproape 20 de ore fără să ieşim de pe teritoriul ţării.

În timp ce toată Europa încurajează mersul cu trenul prin condiţii bune oferite călătorilor, dar şi prin rapiditatea cu care se ajunge la destinaţie, în România trenurile vechi şi lente îi fac pe oameni să aleagă, de cele mai multe ori, avionul în detrimentul acestui mijloc de transport.

"Ne pregătim să decolăm de la Cluj către Bucureşti. Am plătit pentru biletul de avion pe care l-am cumpărat în urmă cu câteva zile 430 de lei. Dacă aş fi ales să plec în această seară de la Cluj către Bucureşti cu trenul aş fi achitat undeva cu 300 de lei mai puţin, dar călătoria ar fi durat cu cel puţin 10 ore mai mult" a relatat reporterul Observator Greta Neagu.

Ruta Cluj-Bucureşti şi retur este, însă, o excepţie. Cel mai recent studiu realizat de o organizaţie de mediu arată că cine călătoreşte pe distanţe mai lungi cu trenul plăteşte mai mult decât dacă ar zbura.

Trenul până la Viena costă undeva la 490 de lei. Cu avionul, 125 lei

Reporter: Mă ajutaţi cu o informaţie, vă rog? Până la Viena cât costă?

Angajat: În funcţie de oferta pe care o găsiţi la momentul în care cumpăraţi. Tariful întreg este undeva la 490 de lei.

"Dacă-ţi planifici călătoria din timp poţi să zbori până la Viena şi cu 125 de lei."

"Avionul spre Viena cu 33 de euro. Inclusiv bagaj de opt kilograme"

"În ceea ce priveşte rutele interne trenul este, în general, mai ieftin. În ceea ce priveşte călătoriile externe, mai ales călătoriile către Vestul Europei - am observat că sunt mult mai scumpe cu trenul decât cu avionul, ceea ce face consumatorul să opteze pentru avion, prin urmare şi măreşte impactul asupra mediului" a spus Mihnea Matache, reprezentantul unui ONG de mediu.

Cum ar putea deveni mersul cu trenul mai atractiv pentru călători

"Asta e o problemă. Că uneori rămâne mai ieftin avionul decât trenul şi asta e păcat. […] Pe distanţe lungi aş prefera trenul putem vedea peisaje, stăm mai liniştiţi" a spus un călător.

"Trenurile nu sunt la fel de confortabile ca în Germania, sunt cam învechite. 18,24 Sunt mai lente decât trenurile din Germania" Şi-a mai dat cineva cu părerea.

"Dacă am circula numai cu 350 de kilometri pe oră cum se circulă în Italia, în Germania, în Franţa, în celelalte ţări din Uniunea Europeană, atunci am ajunge de la Bucureşti la Cluj în două ore şi n-am mai face 10 ore şi transportul ar fi mult mai atractiv" a spus Rodrigo Maxim, sindicalist CFR Călători.

Greta Neagu Like

