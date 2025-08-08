Trupele Vama şi Paraziţii şi-au anulat concertele de la festivalul Untold

Trupele Vama şi Paraziţii şi-au anulat concertele la festivalul Untold. Vama ar fi trebuit să concerteze sâmbătă, la ora 18.40, iar Paraziţii ar fi trebuit să concerteze vineri, la ora 21.55. De asemenea, la o zi după ce a cântat la acelaşi festival, Albert NBN a fost amendat de autorităţi cu suma de 1.000 de lei, pentru limbajul vulgar şi expresiile jignitoare folosite.

"După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj.Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have" a comunicat trupa Vama pe pagina oficială de Facebook.

Edy Chereji, co-fondatorul UNTOLD a reacţionat public la anunţul trupei Vama. "Avem peste 7 ani de colaborare foarte bună, în urma cărora nu avem ce să ne reproşăm. Şi la această ediţie @untoldfestival îi aşteptam cu bucurie, însa o diferenţă de viziune, aparută în ultimul moment, a dus la decizia trupei de a se retrage".

"Chiar şi atunci când împărtăşeşti aceleasi valori, uneori in viata asta, chiar şi cei mai buni prieteni, în ciuda dialogului, se întâmplă sa nu se poata pune de acord. Nu e nimic dramatic, nu e nimic senzaţional, e doar un episod, nu e tot filmul. Până la urmă e de apreciat că ambele părţi avem principii la care ţinem. Principiile ne-au adus împreună în trecut, sunt convins ca principiile si valorile comune ne vor aduce impreuna si pe viitor!" a mai scris Chereji.

Şi trupa Paraziţii şi-a anulat concertul de vineri la Untold

Şi Paraziţii şi-a anulat concertul la festivalul de la Cluj-Napoca. Deşi trebuia să concerteze vineri seară, trupa a anunţat joi că nu va mai participa la festival. Nu a fost confirmat motivul pentru care Paraziţii a anulat concertul sau viitoarele apariţii live.

"Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediţia din acest an a UNTOLD Festival. Totodată, trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live. Vă mulţumim pentru înţelegere" a scris Cheloo într-o postare pe Facebook.

Albert NBN, amendat la Untold din cauza limbajului vulgar

Şi artistul Albert NBN a avut parte de probleme la festival, fiind amendat cu suma de 1.000 de lei după ce a înjurat pe scenă. Incidentul acesta are loc la doar câteva săptămâni după ce acesta a fost implicat într-un scandal la festivalul "Beach, Please!".

"Pe timpul desfășurării festivalului Untold X, în urma autosesizării forțelor de ordine, a fost aplicată o sancțiune contravențională unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar și expresii jignitoare.

Persoana în cauză a fost sancționată contravențional conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (republicată), în baza art. 2, pct. 1, cu amendă în valoare de 1.000 de lei" au precizat reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă.

