Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort după o săptămână. Salvamontiştii i-au recuperat trupul dintr-o râpă

Un turist care a fost dat dispărut în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului. Trupul neînsufleţit a fost coborât de pe munte de salvamontişti, care l-au recuperat dintr-o zonă cu teren dificil.

Reprezentanţii Salvamont Sinaia au anunţat că salvatorii montani au ”asigurat extragerea corpului neînsufleţit al unui turist dispărut din staţiune, căutat şi găsit de către Poliţia Sinaia - dar fără viaţă, în perimetrul localităţii”, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, cadavrul a fost găsit pe un teren accidentat.

Surse judiciare susţin că bărbatul avea 54 de ani, era din judeţul Argeş şi se cazase la un hotel din staţiunea Sinaia. El fusese dat dispărut în urmă cu o săptămână, după ce fiica lui l-a sunat în repetate rânduri, însă fără a reuşi să îl contacteze. Sursele citate susţin că nu există suspiciuni conform cărora bărbatul să fi fost ucis.

