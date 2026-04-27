Video Turiștii au luat calea muntelui. Administratorii pensiunilor au crescut prețurile, dar nu duc lipsă de clienți

Satul Rimetea, una dintre cele mai pitorești destinații din inimaTransilvaniei, a fost plin de turişti în acest weekend. Chiar dacă preţurile la cazări au mai crescut, administratorii pensiunilor nu duc lipsă de turişti. Şi bonus - la doar o sută de kilometri distanţă găsim şi parcul dendrologic din Simeria, unde în această perioadă, magnoliile oferă un adevărat spectacol vizual.

de Dorin Gâldău

la 27.04.2026 , 08:36

Așezată la poalele Munților Trascău, Rimetea a devenit o destinaţie turistică de succes. Departe de zgomotul orașelor, turiştii caută acum autenticul.

Din cauza scumpirilor din ultima perioadă, administratorii pensiunilor nu au mai reuşit să ţină preţurile în frâu. Însă, chiar şi aşa, nu duc lipsă de turişti.

"Acum începe să fie mult mai intensă activitatea în sat, avem foarte mulţi turişti străini. Mulţi vin să se relaxeze, pentru drumeţii, pentru istorie", explică Bianca Albu, administrator pensiune.

"Cel mai des vin aici la muzeu ca să afle un pic istoria localităţii că aici sunt din lucrurile ce au fost ca şi meşteşuguri pe vremuri", explică Lassel Agneta, custode muzeului etnografic din Rimetea.

Preţul pentru două nopţi de cazare într-un hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus, este de aproape 1.400 de lei.

Iar la puţin peste o sută de kilometri distanţă, găsim Simeria - locul unde magnoliile sunt fotografiate mai ceva ca adevăratele vedete.

Arboretumul din Simeria a fost declarat arie protejată încă din anul 2000, şi de atunci au fost aclimatizate peste 2.300 de specii de arbori și arbuști, aduse de pe toate continentele.

