Rămânem pe litoral şi tragem un semnal de alarmă. Oricât ar fi de aglomerat, nu vă puneţi prosoapele şi cearşafurile în buza apei. Nu doar că este interzis, dar puteţi pune viaţa cuiva în pericol. Zona este destinată intervenţiilor de urgenţă ale salvamarilor, iar dacă o blocaţi, salvatorii pot pierde timp preţios.Teoretic, există legi, deci şi sancţiuni. Practic, simţul nostru civic este singurul care face ordine pe plaje.

Aşa patrulează salvamarii în Eforie Nord, prin marea de turişti care se înghesuie cu prosoapele în buza mării. Semnele care interzic umbrelele, şezlongurile şi cearşaful sunt la tot pasul, dar sunt ignorate cu prisosinţă.

"Majoritatea stau pe mal, pe marginea mării, stăm şi noi. Deci una peste alta nu se respectă legea. Se respectă, dar nu în totalitate", spun turiştii.

Conform reglementărilor, zona de 5 metri de la linia apei trebuie să rămână liberă, fără umbrele, şezlonguri sau cearşafuri, fiind destinată intervenţiilor de urgenţă ale salvamarilor. Turiştii care încalcă regula ar trebui să fie îndepărtaţi din zona de siguranţă. Nici asta nu se întâmplă.

"Eu aş fi de acord să se aplice amenzi. Să se aplice amenzi, că atunci poate se învaţă minte şi nu mai", spun oamenii.

Zona de intervenţie a salvamarilor este ocupată la centimetru de turiştii care şi-au pus prosoapele direct în buza apei. Astfel, salvamarilor le este aproape imposibil să se strecoare în caz de urgenţă.

"Aşteptăm să se dea la o parte să ne deplasăm pe o distanţă foarte scurtă şi durează foarte, foarte mult timp. De multe ori, când încercăm să salvăm pe cineva, se îmbulzesc şi încearcă toţi să ne dea indicaţii", spune Claudiu Popescu, salvamar Eforie Nord.

Iar timpul curge în defavoarea victimei

"Un traseu pe care îl facem, în principiu, în 10-20 de secunde, în momentul de faţă îl facem în câteva minute, 5 minute pot să zic câteodată", spune Cristian Păun, salvamar Eforie Nord.

"Este timp vital. De aceea noi mergem prin spate ca să ajungem mai repede, ne deplasăm mai repede, că aşa nu mai stăm să se dea la o parte, să claxonăm", spune Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor Eforie Nord.

În Mamaia, lucrurile stau altfel. Dacă salvamarii nu reuşesc să îi îndepărteze pe turişti din culoarul de siguranţă, algele o fac. Toată zona de intervenţie este liberă.

O altă lege care nu se respectă şi pune în pericol turiştii este cea care prevede ca aceştia să nu se aventureze în apă atunci când steagul roşu e arborat. Deşi încălcarea ei trebuie sancţionată, nimeni nu a primit amendă până acum.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰