Este anchetă internă la poliţia din comuna Răducăneni, judeţul Iaşi. Asta după ce un adolescent de 15 ani a sunat la 112 pentru a anunţa că a fost bătut de un poliţist care venise neinvitat la o petrecere de majorat. După bătaie, adolescentul a fost dus în secţia de poliţie, iar acolo ar fi fost sechestrat de cei doi agenţi care erau de serviciu.

Tânărul de 15 ani se afla la o petrecere de majorat. Acolo a venit neinvitat şi un agent de poliţie aflat în timpul liber. După un schimb de replici cu sărbătoritul, dar şi cu alţi tineri, poliţistul a început să îl lovească pe adolescent.

Martori au fost alţi doi poliţişti aflaţi în timpul programului, dar care nu au intervenit. IPJ Iaşi a fost deschisă o anchetă internă.

Familia tânărului bătut de agentul de poliţie este dispus să facă toate demersurile pentru ca acesta să fie tras la răspundere.

Unul dintre cei doi poliţişti care au fost martori la agresiune este cercetat la rândul său pentru pentru că ar fi bătut un bărbat.

