Video Un bărbat a incendiat două maşini în Ploieşti. Camerele de supraveghere au ajutat la prinderea lui
Noapte de foc în cartierul Malu Roșu din Ploiești. Două mașini au fost înghiţie de flăcări, la doar câțiva pași de un bloc.
Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un bărbat se apropie, aprinde focul și dispare.
Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Focul punea în pericol un balcon de la etajul întâi al unui bloc din apropiere, dar și alte autoturisme parcate în zonă.
"Principalul suspect a fost deja identificat și reținut pentru audieri", a confirmat IPJ Prahova.
Individul a fost capturat după câteva ore, cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere, iar acum se află în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.
