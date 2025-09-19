Noapte de foc în cartierul Malu Roșu din Ploiești. Două mașini au fost înghiţie de flăcări, la doar câțiva pași de un bloc.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un bărbat se apropie, aprinde focul și dispare.

Pompierii au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă. Focul punea în pericol un balcon de la etajul întâi al unui bloc din apropiere, dar și alte autoturisme parcate în zonă.

"Principalul suspect a fost deja identificat și reținut pentru audieri", a confirmat IPJ Prahova.

Articolul continuă după reclamă

Individul a fost capturat după câteva ore, cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere, iar acum se află în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰