Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112

Un bărbat de 55 de ani a trecut prin momente critice în timpul probei practice pentru obținerea permisului auto, după ce a suferit un infarct chiar la volan. Incidentul s-a petrecut pe strada Veseliei, în Sector 5 al Capitalei.

la 11.08.2025 , 13:36
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112

Surse de la faţa locului au declarat pentru Observator că în timpul examenului, bărbatul a avut o mișcare necontrolată la volan. Agentul care îl însoțea i-a cerut să tragă pe dreapta, deși candidatul susținea că nu se simte rău. Imediat ce au oprit, polițistul a sunat la 112, iar la scurt timp, bărbatul a căzut cu capul pe volan.

Echipajul SMURD a ajuns după aproximativ 11 minute și a început manevrele de resuscitare. După ce și-a revenit, bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul Bagdasar Arseni. Ancheta continuă pentru a lămuri exact ce s-a întâmplat.

