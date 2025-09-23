Un bărbat din Brăila şi-a atacat vecinul cu furca, sapa şi cutterul. A reuşit să-i taie o ureche
Un bărbat din comuna Bărăganu, județul Brăila, a fost reținut după ce și-a agresat vecinul cu spray lacrimogen, furcă, sapă și cutter, provocându-i multiple răni și tăindu-i o ureche, în urma unui conflict izbucnit luni seară.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a anunțat că incidentul a avut loc luni, în jurul orei 18.00, după un conflict verbal între cei doi vecini. Potrivit anchetatorilor, suspectul a pătruns în curtea victimei și "înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen și un cutter" a început să îl lovească în zona capului și a spatelui. Ulterior, a folosit o furcă și o sapă pentru a continua agresiunea, timp în care victima se afla prăbușită la pământ.
"După aplicarea acestor lovituri a folosit un cutter și i-a aplicat victimei lovituri în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă", se arată în comunicatul Parchetului. Procurorii au dispus începerea urmăririi penale pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu data de 23 septembrie. În funcție de probele administrate, se vor decide și alte măsuri preventive.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰