Un bărbat din comuna Bărăganu, județul Brăila, a fost reținut după ce și-a agresat vecinul cu spray lacrimogen, furcă, sapă și cutter, provocându-i multiple răni și tăindu-i o ureche, în urma unui conflict izbucnit luni seară.

- Un bărbat din Brăila şi-a atacat vecinul cu furca, sapa şi cutterul. A reuşit să-i taie o ureche - Shutterstock

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a anunțat că incidentul a avut loc luni, în jurul orei 18.00, după un conflict verbal între cei doi vecini. Potrivit anchetatorilor, suspectul a pătruns în curtea victimei și "înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen și un cutter" a început să îl lovească în zona capului și a spatelui. Ulterior, a folosit o furcă și o sapă pentru a continua agresiunea, timp în care victima se afla prăbușită la pământ.

"După aplicarea acestor lovituri a folosit un cutter și i-a aplicat victimei lovituri în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă", se arată în comunicatul Parchetului. Procurorii au dispus începerea urmăririi penale pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore începând cu data de 23 septembrie. În funcție de probele administrate, se vor decide și alte măsuri preventive.

