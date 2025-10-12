Mort în acte de 20 de ani, un bărbat din Ilfov luptă cu birocraţia! Ca să îşi schimbe documentele, trebuie să aducă dovadă ştampilată că trăieşte. Un funcţionar l-a declarat decedat din greşeala, iar acum omul nu poate să se angajeze pentru că nu are acte.

"La taxe sunt viu. În partea cealaltă sunt mort". Ion Dumitru a aflat că a murit de la primărie. Ceruse duplicat pentru certificatul de naştere pe care îl pierduse. Uluit şi el, un funcţionar l-a anunţat că figurează decedat din anul 2004. O greşeală birocratică ar fi de vină.

"N-am mai auzit până acum aşa ceva. E posibil să opereze greşit. În loc să opereze decesul la tată, apare la fiu", spune un angajat de la Primăria Vidra. Funcţionarii de la primăria din Vidra sunt cei care au transmis informaţia că Ion Dumitru a murit în anul 2004. "Primaria Vidra, Compartimentul de Stare Civilă, a trimis comunicare (...) cu menţiunea că domnul DUMITRU ION a decedat la data de 04.06.2004".

Bărbatul trebuie să obţină acum o dovadă ştampilată de primăria Vidra-Ilfov, care să ateste că este viu. Fără ea, nu poate să obţină duplicatul după certificatul de naştere. Din cauza asta, nici nu poate să îşi găsească un loc de muncă.

Bărbatul nu se poate angaja

"Nu mă angajează nimeni fără certificat. Am umblat peste tot, a zis că nu se poate angaja fără certificat de naştere. Nu am cum să mă angajez", explică bărbatul.

Bărbatul a angajat un avocat. Vrea să ajungă în instanţă pentru a tranşa situaţia. "Ofiţerul de stare civilă de acolo i-a spus clar că ar trebui să meargă în instanţă pentru anularea menţiunii", spune angajatul primăriei.

"Este o eroare umană de transcriere din registrul vechi în registrul nou. O să dureze 4-5 ani de zile să constatăm pe cale contencioasă faptul că acel certificat de deces este eliberat cu încălcarea prevederilor legale, mi se pare o situație absurdă", a explicat avocatul Cătălin Crăcinescu. Bărbatul declarat decedat de 20 de ani se gândeşte să ceară statului şi despăgubiri.

