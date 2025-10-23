Un bărbat din Sri Lanka a furat o sumă impresionantă de la firma la care lucra. Individul în vârstă de 46 de ani a fost reţinut la scurt timp de poliţiştii din Aiud.

Potrivit poliţiştilor, fapta s-a petrecut în data de 10 octombrie. Bărbatul din Sri Lanka, angajat ca recuperator de metale vechi în cadrul unei societăți comerciale, a fost chemat de patronul firmei respective pentru a-l ajuta la treburile gospodăreşti.

Unde erau ascunşi banii

În timp ce lucra în gospodăria patronului, srilankezul a descoperit 77.000 de euro, 400 de dolari şi 17.000 de lei, sume ascunse printre lemnele din anexă. A luat banii, iar când şi-a terminat treaba a plecat ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul din Sri Lanka a fost reţinut pentru 24 de ore pe 22 octombrie, iar joi, 23 octombrie, a fost prezentat în faţa Parchetului e pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰