Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la patronul firmei unde lucra. Unde erau ascunşi banii

Un bărbat din Sri Lanka a furat o sumă impresionantă de la firma la care lucra. Individul în vârstă de 46 de ani a fost reţinut la scurt timp de poliţiştii din Aiud.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 15:28

Potrivit poliţiştilor, fapta s-a petrecut în data de 10 octombrie. Bărbatul din Sri Lanka, angajat ca recuperator de metale vechi în cadrul unei societăți comerciale, a fost chemat de patronul firmei respective pentru a-l ajuta la treburile gospodăreşti.

Unde erau ascunşi banii

În timp ce lucra în gospodăria patronului, srilankezul a descoperit 77.000 de euro, 400 de dolari şi 17.000 de lei, sume ascunse printre lemnele din anexă. A luat banii, iar când şi-a terminat treaba a plecat ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul din Sri Lanka a fost reţinut pentru 24 de ore pe 22 octombrie, iar joi, 23 octombrie, a fost prezentat în faţa Parchetului e pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sri lanka furt alba iulia aiud politie
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Sri Lanka a furat 77.000 de euro de la patronul firmei unde lucra. Unde erau ascunşi banii