Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca.

Neobişnuita acţiune de salvare a avut loc, joi, în comuna Măgeşti, satul Josani, din judeţul Bihor, unde o persoană a observat un pui de căprioară căzut într-un canal de fugă şi a sunat la 112.

”La locul indicat de apelant s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Staţiei de Pompieri Aleşd. În momentul sosirii salvatorilor la faţa locului, acesta se afla în apă, în canalul de fugă din localitate, epuizat şi în pericol de înec”, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor.

Pompierii au coborât în canal, au asigurat animalul cu accesoriile de care dispun şi l-au dus teafăr la mal. Apoi, salvatorii au cărat în braţe căpriorul până pe un teren situat pe partea opusă canalului, aproape de o pădure şi l-au eliberat în siguranţă, în mediul său natural.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰