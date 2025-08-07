Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Un căprior, salvat de la moarte de pompierii bihoreni. Animalul căzuse în canal şi era pe cale să se înece

Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 15:17
Un căprior a fost salvat de la înec de pompierii din Bihor Căprior căzut într-un canal de fugă, salvat de pompieri - ISU Bihor Galerie (4)

Neobişnuita acţiune de salvare a avut loc, joi, în comuna Măgeşti, satul Josani, din judeţul Bihor, unde o persoană a observat un pui de căprioară căzut într-un canal de fugă şi a sunat la 112. 

”La locul indicat de apelant s-a deplasat de urgenţă un echipaj din cadrul Staţiei de Pompieri Aleşd. În momentul sosirii salvatorilor la faţa locului, acesta se afla în apă, în canalul de fugă din localitate, epuizat şi în pericol de înec”, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor.

Pompierii au coborât în canal, au asigurat animalul cu accesoriile de care dispun şi l-au dus teafăr la mal. Apoi, salvatorii au cărat în braţe căpriorul până pe un teren situat pe partea opusă canalului, aproape de o pădure şi l-au eliberat în siguranţă, în mediul său natural.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bihor caprioara pompieri
Înapoi la Homepage
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?”
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: &#8220;Ce-ai zis, mă?&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Comentarii


Întrebarea zilei
Unde preferaţi să vedeţi filmele?
Observator » Evenimente » Un căprior, salvat de la moarte de pompierii bihoreni. Animalul căzuse în canal şi era pe cale să se înece