Un cuplu din Caraş-Severin şi-a pierdut copilul, la o zi după naştere. Mama se prezentase la medic cu dureri

Durere fără margini pentru o familie din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, care şi-a pierdut primul copil, o fetiţă, la doar o zi de la naştere. Cei doi părinţi îi acuză Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa de malpraxis.

Copila s-a născut pe 20 iulie, iar o zi mai târziu a murit la Spitalul de copii din Timişoara. Cu patru zile înainte, mama fetiţei, o femeie de 27 de ani, s-a prezentat la medicul curant de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa cu dureri, însă după ce medicul a consultat-o, a trimis-o acasă.

După trei zile, femeia a ajuns din nou la spital cu dureri ceva mai mari. Părinţii spun că medicul curant ar fi trebuit să fie de gardă, dar a schimbat tura. Mama a fost internată în spital, iar în cursul serii durerile s-au amplificat, iar la miezul nopții acestea au început să fie din cinci în cinci minute. A doua zi, mama a ajuns în sala de operație și a fost supusă unei cezariene, însă copilul, o fetiță de peste 3 kilograme era în stare gravă. Medici neonatologi au intervenit, au început manevrele de resuscitare și câteva ore mai târziu au fost nevoiți să solicite un elecopter SMURD cu care să o transfere la Timișoara, unde a doua zi fetița a decedat.

Cei doi părinţi au depus plângere la poliție, la Colegiul medicilor și urmează să facă o petiție și la Ministrul Sănătății.

