Un francez a intrat cu duba în zona pietonală din centrul oraşului Baia Mare. Bărbatul dă vina pe GPS

A fost haos în Centrul Vechi al oraşului Baia Mare, unde un şofer, cetăţean francez, a intrat cu maşina într-o zonă pietonală şi a stârnit panică printre oamenii care se relaxau la terase. Tot ei au chemat şi poliţiştii care l-au preluat şi l-au transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice.

la 14.08.2025 , 13:57

"Îmi faceţi rău, îmi faceţi rău, nu e normal". Francezul s-a distrat alături de un prieten într-o zonă de agrement din apropierea municipiului Baia Mare, mai exact la Lacul Firiza. 

Imediat ce a plecat din zonă, spune el, a folosit GPS-ul pentru a reveni în oraş. Doar că pentru a ajunge în acea zonă pietonală, şoferul a doborât mai mulţi stâlpişori poziţionaţi de Administraţia Publică Locală tocmai pentru a indica faptul că respectiva zonă este dedicată exclusiv pietonilor. 

Acum, francezul va trebui să plătească această pagubă şi dacă probele de sânge vor arăta că a consumat substanţe interzise înainte să urce la volan, cel mai probabil va risca şi ani grei de puşcărie. 

