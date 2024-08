Cele două doctoriţe sunt acuzate nici mai mult nici mai puţin decât de omor cu premeditare. Cu probele strânse de procurori, judecătorii le-au trimis după gratii. Anchetatorii spun că cei doi medici ar fi ucis mai multi pacienti internaţi la terapie intensivă, prin scăderea sau orpirea tratamentului.

"(...) apreciau că nu mai este oportună menţinerea în viaţă, au conceput şi pus în executare un plan care constă în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină", se arată în comunicatul procurorilor.

În cazul unui bolnav, doctorii ar fi recurs nu o dată, ci de două ori la reducerea dozei de adrenalină

Concret, pacientul de 54 de ani ar fi ajuns pe picioarele lui la spital pe 17 martie. Câteva zile mai târziu, pentru că starea i s-a agravat, a fost mutat la Terapie Intensivă. A două zi de la transfer, i s-ar fi scăzut brusc doză de noradrenalină. O asistentă descoperă totul şi îi creşte la loc doză. Starea pacientului se îmbunătăţeşte şi este vizitat de familie. Câteva zile mai târziu, pe 4 aprilie, procurorii notează că doză i-ar fi fost iar scăzută și asta a dus la decesul omului.

Trei anchete declanşate imediat după izbucnirea scandalului, în afară de cea a procurorilor, au arătat că nu s-au descoperit nereguli în spital. Ministrul Sănătăţii recunoşte că din corpul de control au făcut parte economişti şi jurişti.

"Cele trei anchete diferite au fost pe teme diferite, din moment ce aceste trei entități în care nu au găsit nereguli în modul de administrare a spitalului eu nu puteam să am altă opinie decât aceste rezultate. Totuși să lăsăm justiția să-și facă treaba și să avem o hotărâre a instanței. Eu nu am de ce să-mi asum personal această situație pentru că acolo e infracțiune ce presupune un omor premeditat și nu cred că e nu am de ce să demisionez", a declarat Alexandru Rafila.

"Toate datele legate de dozele de noradrenalină cred că trebuie lămurite cu specialiştii de ATI, în completul nostru care a analizat am avut ATI-ist", a declarat Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor.

"Ancheta s-a facut profesionist de catre cinci medici, vorbesc de ancheta internă, cinci medici de o altă specialitate decât ATI, cinci medici cu renume din spital", a declarat Bogdan Socea, managerul Spitalului Pantelimon.

Criză la Spitalul Pantelimon. Preşedintele Asociației Pacienților merge şi mai departe cu acuzaţiile

"Trebuie spus că motivul la care au recurs aceste doamne doctorițe la această măsură a fost presiunea făcută de conducerea spitalului şi de sefa de secție pe personalul medical ca sa scape cât se poate de pacienți să poată aduce alții", a declarat Vasile Barbu, președintele Asociației Pacienților.

De parcă situația nu era suficient de gravă, din solidaritate cu cele două doctorițe, medicii din Terapie Intensivă au anunțat astăzi că își dau demisia. Au oprit operaţiile pacienţilor internaţi la terapie intensivă. O femeie și a pierdut fratele astăzi la Spitalul Pantelimon și acuză că nimeni nu o ajută. "De la terapie intensivă mă trimite la morgă, de la morgă la terapie intensivă. Eu nu ştiu ce să fac, eu nu ştiu ce să fac! Nu se face aşa ceva, adică ţi-l omoară şi după nu îţi spune ce trebuie să faci!", a spus ea.

"Ne-am depus demisiile din gărzi începând cu dată de mâine. Este inacceptabil să lucrăm în asftel de condiții. Presiunea e foarte mare pe noi. Este inadmisibil să se facă public să vadă o țară întreagă că noi avem niște doctorițe criminale", a declarat Florina Pompilian, șefa secției ATI de la Spitalul Pantelimon.

Ministrul Sănătăţii a venit personal să discute cu medicii care au demisionat

După două ore de discuţii cu ministrul Rafila, conducerea demisionara a rămas în funcție momentan. La fel și cei 8 medici care îşi dăduseră demisia de la ATI - cu o condiție.

"Suntem dispuşi să ne continuăm, cu efort, activitatea cu rugămintea să ne lăsaţi să ne facem treaba. În condiţiile de presiune din momentul de faţă, limpede, nu şantajăm pe nimeni. Suntem denigraţi ca şi specialitate medicală şi ca şi colectiv. Deci suntem denumiţi gunoaie umane", a spus Florina Pompilian.

Scandalul, cel mai grav din sistemul medical românesc, are ecouri la nivel înalt.

"Toți vinovații în cazul de la spitalul Sfântul Pantelimon trebuie să meargă la închisoare! Acuzația de omor cu premeditare în cazul unui medic este de neconceput, dacă aceasta este probată", a declarat Marcel Ciolacu.

Cele două doctoriţe de la ATI vor stă în arest 30 de zile. Asistenta care a denunțat totul, dar a salvat și viața unor bolnavi, a fost pusă sub control judiciar pentru mărturie mincinoasă. Este acuzată că ar fi știut mai multe, dar nu le-ar fi spus totul procurorilor.

