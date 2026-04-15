Gândul că îşi va pierde locul de muncă i-a luat minţile unui bărbat din Brăila, agent de pază, şi l-a împins la un gest extrem. Bietul om, tatăl a doi copii, a încercat să îşi ia viaţa chiar în sediul băncii în care lucra. S-a întâmplat la doar câteva zile după ce primise vestea concedierii. În spatele acestui caz dramatic se conturează o criză tot mai adâncă: concedierile se înmulțesc într-un ritm alarmant. În doar trei luni au rămas fără job de trei ori mai mulţi oameni faţă de tot anul trecut.

Agentul de pază, în vârstă de 48 de ani, a venit la serviciu cu un gând sumbru: să-și pună capăt zilelor chiar în banca din Brăila unde lucra. Avea la el un cutter și, în timpul programului, s-a retras într-o zonă ferită, unde a încercat să-și ducă planul până la capăt.

Bărbatul a fost găsit de o angajată la băncii, la subsol, în camera tehnică, era prăbuşit pe podea. Au sunat imediat la 112, iar medicii de pe ambulanţă l-au luat în stare foarte gravă şi l-au dus la spital.

"În stare inconştientă, fiind intubat, cu o hemoragie externă în zona cervicală. Plagă profundă laterocervicală, secţiune jugulară şi secţiune carotidă, iar pe partea dreapta doar o plagă profundă", a declarat dr. Cristinel Pricop.

Bărbatul aflase că îşi va pierde locul de muncă

Colegii spun că, în ultimele zile, bărbatul era schimbat și tot mai apăsat. Aflase recent că urmează să-și piardă locul de muncă, după 12 ani în care a lucrat ca agent de pază la sucursala băncii.

Angajată bancă: Mai nou a aflat săptămâna trecută, după ce s-a întors din medical, că se reziliase contractul cu firma de pază. Colegii spun, care au fost ieri la serviciu, că era foarte trist.

Reprezentant firmă pază: El urma să înceteze activitatea pe data de 1 mai, pentru că s-a încetat contractul cu banca. Banca nu mai solicită servicii de pază.

Reporter: Mai erau colegi în situaţia asta?

Reprezentant firmă pază: El era în situaţia.

Coleg: Eu îl cunosc de cel puţin 12 ani. E baiat, băiat. Niciodată nu s-a vorbit de aşa ceva.

Bărbatul este căsătorit şi are doi copii. Făcea naveta de la 50 km de Brăila pentru serviciu.

40.000 de oameni, concediaţi în primele 3 luni din 2026

Drama lui scoate la lumină o realitate tot mai apăsătoare. Aproape 40.000 de oameni au rămas fără serviciu în primele trei luni din 2026. De trei ori mai mulți decât în tot anul trecut.

"Pentru majoritatea oamenilor, un loc de muncă nu reprezintă nu doar banii, ci siguranţa, este identitatea pe care o regăsesc în locul de muncă. Este locul unde socializează. Când primeşti o asemenea veste brusc, ce crează acel efect tunel. Totul este despre asta, alceva nu mai poate vedea", a explicat psihologul Cătălin Dimofte.

Cele mai multe concedieri au fost în comerț, construcții și industriile prelucrătoare.

