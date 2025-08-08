Tânăr din Gorj, reținut dupa ce a snopit în bătaie o întreagă familie, din cauza geloziei

Un tănăr a intrat în casă peste o familie din Gorj şi i-a snopit în bătaie pe mebrii acesteia. Totul din cauza geloziei. Individul avea ordin de restricţie.

Poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 de un bărbat din satul Bărbăteşti, judeţul Gorj, că un tânăr ar fi pătruns în locuinţa sa şi l-ar fi agresat fizic atât pe el, cât şi pe părinții acestuia și pe concubina sa.

Agresorul a intrat în casă pe o fereastră fără geam. Orbit de furie, le-a împărţit apoi pumni şi picioare victimelor. Totul din cauza geloziei. Agresorul nu s-a putut obişnui cu gândul că fosta iubită are acum o nouă relaţie.

Poliţiştii au stabilit că agresorul s-a apropiat la mai puțin de 50 de metri de adresa de reședință a fostei sale concubine, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de Judecătoria Târgu Cărbunești. Mai mult, individul s-a deplasat la locuinţa victimelor cu o maşină, deşi avea permisul suspendat. Poliţiştii l-au testat pentru consum de alcool şi l-au găsit cu o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.



În urma verificărilor, a reieșit faptul că între bărbatul de 19 ani și fosta sa concubină de aceeași vârstă au existat mai multe sesizări și neînțelegeri, în trecut fiind emise alte 3 ordine de protecție provizorii.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea ordinului de protecție, violenţă în familie, lovirea sau alte violențe, violare de domiciliu, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

