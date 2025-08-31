Un tânăr de 22 de ani şi-a pierdut viaţa în cursul zilei de duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta electrică prin localitatea Vadu Vejei, din comuna Ţibana., informează Agerpres.

- Un tânăr din Iaşi a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrica. Ce anunţa primul apel la 112 - Profimedia / imagine ilustrativă

Coordonatorul SMURD Iaşi, medicul Diana Cimpoeşu, a transmis că la apelul iniţial a fost anunţat că victima este inconştientă şi are sângerare la nivelul capului. La caz au fost dirijate echipaje SAJ B2 de la substaţia Ţibăneşti, SAJ C2 din Iaşi, ulterior fiind trimis şi elicopterul ESA Iaşi, care se afla în misiune cu un alt pacient.

"La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 ani, se afla în stop cardio-respirator. Au fost iniţiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop - asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului. Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral şi fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal", a explicat Diana Cimpoeşu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰