Un TIR încărcat cu 24 de tone de bere s-a răsturnat pe o șosea din Botoșani. Traficul, blocat ore bune

Un TIR plin cu lăzi de bere s-a răsturnat marți noapte pe drumul european E58 din Copălău. Traficul a fost blocat ore în șir. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit, însă șoseaua a rămas acoperită cu marfă, iar autoritățile au lucrat ore bune pentru a elibera carosabilul.

Un accident rutier a avut loc, noaptea trecută, pe E 58, în localitatea Copălău. Un tir încărcat cu bere s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând circulația în zonă.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău. Aceștia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportat la spital.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriilor. Se intervine în continuare pentru degajarea carosabilului de marfa împrăștiată, fiind solicitate două utilaje grele pentru ridicarea autocamionului.

Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să dea dovadă de prudență la volan, să respecte toate regulile de circulație pentru propria lor siguranță, dar și a celorlalți participanți la trafic.

