Un camion plin cu alimente a luat foc, miercuri, pe DN 7, în judeţul Vâlcea, traficul la Milcoiu fiind blocat.

”DN 7, pe raza localităţii Milcoiu, este blocat pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea-Piteşti, din cauza unui incendiu la un autocamion. La faţa locului sunt echipele SDN Vâlcea, însoţite de autoremorcher, pentru reluarea circulaţiei în cel mai scurt timp”, a transmis, miercuri, Direcţioa Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

ISU Vâlcea a transmis ulterior că incendiul a fost lichidat. ”Tirul este încărcat cu alimente perisabile, nu sunt victime. Incendiul lichidat”, a transmis ISU Vâlcea.

Capul tractor a ars în totalitate, semiremorca în proporţie de 60% şi a fost afectată încărcătura.

