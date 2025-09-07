Accident grav în judeţul Argeş! Doi tineri au murit după ce unul dintre ei a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens şi s-a izbit frontal de maşina celuilalt. Băiatul care a provocat tragedia studia la Academia Navală. Alături de el în maşină era o prietenă care a scăpat fără nicio zgârietură.

Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc

Accidentul violent a avut loc în comuna Budeasa, lângă Piteşti. O cameră de supraveghere l-a surprins pe Adelin, şoferul vinovat, cum intră cu viteză mare într-o curbă. Din acest motiv, nu poate să-şi ţină banda şi ajunge pe contrasens, unde circula Cristian. A apucat să frâneze puţin şi să claxoneze puternic, iar apoi a avut loc impactul.

"Cel care venea dinspre Piteşti venea cu viteză foarte mare, avea pe acolo 120. Ăsta ar fi mers regulamentar, pe partea dreaptă" a relatat un martor.

Martor: A fost în viteză şi mergea cu suta la oră prin sat.

Reporter: Ambii aveau viteză?

Martor: Da, da.

Cei doi tineri nu au avut nicio şansă

Martor: Salvare, poliţie, tot, dar în rest nu am văzut nimic.

Reporter: Şoferii?

Martor: Au murit pe loc. Erau în maşină, nu erau scoşi.

"Din păcate, în urma impactului, amândoi conducătorii auto, tineri de 21 şi 23 de ani, au decedat. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii rutieri" a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş, Florin Popa.

Familia lui Adelin trecuse recent printr-o altă dramă

Adelin avea 23 de ani şi era ofiţer MApN, terminase Academia Navală. Pe scaunul din dreapta sa stătea o fată de 21 de ani, care a scăpat miraculos fără răni. Nu a vrut iniţial să meargă la spital, însă a fost convinsă de medici. Cristian avea 21 de ani şi era şi el student, la Medicină. Familia lui a suferit recent printr-o altă dramă.

"Îi murise părintele acum două, trei săptămâni. […] Era la Medicină, băiat cuminte. Necazul când vine. La Medicină să dea nişte examene, la Craiova" a relatat un cunoscut al victimei.

Cristian, o "persoană de milioane"

"Cristian era o persoană de milioane care nu a greşit cu nimic, niciodată, nimănui. Era un om foarte empatic. […] E mare păcat că fix persoanele ca el ajung în faţa teribiliştilor şi se întâmplă să moară nevinovaţi" a spus Adrian Dumitru, prietenul lui Cristian.

Fratele lui Cristi lucrează ca pompier în Argeş. Colegii lui aflaţi în teren i-au dat teribila veste. Poliţiştii vor să afle acum cu exactitate cum s-a produs accidentul. Mărturia pasagerei care a supravieţuit va fi crucială în acest caz în care se fac cercetări pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

