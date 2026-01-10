Unicul locuitor al unui sat din Alba, bolnav de inimă şi izolat de nămeţi. Poliţiştii i-au adus medicamentele

Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile, scrie Mediafax. Pentru că avea nevoie urgentă de medicamente pentru tensiune, polițiștii au mers pe jos aproape doi kilometri prin zăpadă, ca să ajungă la el și să îi ducă ajutorul necesar.

Este vorba de polițiștii din cadrul Postului din Mogoș, care au fost sesizați joi că singurul cetățean al satului Oncești este izolat din cauza zăpezii și are nevoie de medicamentele de tensiune, care îi sunt indispensabile.

Polițiștii au pornit pe jos spre casa bărbatului de 75 de ani.

Ei au parcurs aproximativ doi kilometri prin zăpada care măsoară peste 50 de centimetri.

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului cu medicamentele necesare, dar și cu câteva alimente, care îi vor fi de folos.

"Misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins. Unele misiuni nu se văd din autospeciale și se îndeplinesc pas cu pas, prin zăpadă, frig și liniște", a transmis IPJ Alba.

